Patrick Mouratoglou, plus connu sous le surnom de « The Coach », est parti­cu­liè­re­ment actif sur les réseaux sociaux et continue de faire parler de lui grâce à ses prises de position.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, l’en­traî­neur fran­çais s’est prêté à un exer­cice original : dési­gner, selon lui, le meilleur joueur de l’his­toire de chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem.

À l’ap­proche de l’US Open, Mouratoglou a ainsi révélé son choix pour le dernier Majeur de la saison.

Et contre toute attente, il a préféré Carlos Alcaraz à Novak Djokovic et Jannik Sinner, esti­mant que l’Espagnol est aujourd’hui le joueur le plus redou­table à Flushing Meadows.