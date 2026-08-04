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Mouratoglou désigne le meilleur joueur actuel­le­ment de l’US Open selon lui et c’est n’est pas Jannik Sinner !

Par
Antoine Touchard
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Patrick Mouratoglou, plus connu sous le surnom de « The Coach », est parti­cu­liè­re­ment actif sur les réseaux sociaux et continue de faire parler de lui grâce à ses prises de position.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, l’en­traî­neur fran­çais s’est prêté à un exer­cice original : dési­gner, selon lui, le meilleur joueur de l’his­toire de chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem.

À l’ap­proche de l’US Open, Mouratoglou a ainsi révélé son choix pour le dernier Majeur de la saison. 

Et contre toute attente, il a préféré Carlos Alcaraz à Novak Djokovic et Jannik Sinner, esti­mant que l’Espagnol est aujourd’hui le joueur le plus redou­table à Flushing Meadows.

Publié le mardi 4 août 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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