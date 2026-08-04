Patrick Mouratoglou, plus connu sous le surnom de « The Coach », est particulièrement actif sur les réseaux sociaux et continue de faire parler de lui grâce à ses prises de position.
Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, l’entraîneur français s’est prêté à un exercice original : désigner, selon lui, le meilleur joueur de l’histoire de chacun des quatre tournois du Grand Chelem.
À l’approche de l’US Open, Mouratoglou a ainsi révélé son choix pour le dernier Majeur de la saison.
Et contre toute attente, il a préféré Carlos Alcaraz à Novak Djokovic et Jannik Sinner, estimant que l’Espagnol est aujourd’hui le joueur le plus redoutable à Flushing Meadows.
Publié le mardi 4 août 2026 à 14:55