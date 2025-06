Si on sait qu’il n’a pas sa langue dans sa poche, et qu’il a vécu des fins de match tendues cette saison face à Alexander Bublik et Fabio Fognini, Corentin Moutet n’a pas bronché lors­qu’il a reçu une balle puis­sante en pleine tête face à Taylor Fritz au premier tour du Queen’s mardi soir.

Resté quelques secondes au sol, le Français s’est relevé en silence et a tapé dans la main de son adver­saire venu s’excuser.

Ouch 🤕



Fritz tags Moutet at a pivotal point in the match – but the pair shake it off !#HSBCChampionships pic.twitter.com/urP8xhvClO — Tennis TV (@TennisTV) June 17, 2025

Débreaké juste après cet inci­dent, alors qu’il servait pour le match, Moutet est reparti au combat pour décro­cher quelques minutes plus tard la plus belle victoire de sa carrière, face au numéro 4 mondial, en ayant sauvé une balle de match dans le tie‐break du deuxième set : 6–7(5), 7–6(7), 7–5.

📊 Les plus belles victoires Françaises 🇫🇷 en termes de clas­se­ment sur gazon 🌱 depuis 10 ans :

▪️ 2023 : Mannarino vs Medvedev (N°3)

▪️ 2015 : Gasquet vs Wawrinka (N°4)

🆕 2025 : Moutet vs Fritz (N°4)

▪️ 2023 : Gasquet vs Tsitsipas (N°5)



✍️ Hors abandonpic.twitter.com/JeT3FqIO79 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 17, 2025

Une perfor­mance loin d’être anodine pour le Français (actuel 89e mondial) face à Taylor Fritz, tout récent vain­queur du tournoi de Stuttgart sur gazon, grâce à une victoire contre Alexander Zverev en finale dimanche dernier.

Il affron­tera le Britannique Jacob Fearnley (60e) en huitièmes de finale.