AccueilVidéosMoutet craque totalement la veille de son match contre Alcaraz !
VidéosOpen d'Australie

Moutet craque tota­le­ment la veille de son match contre Alcaraz !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1316

Corentin Moutet fait encore des siennes ! 

S’il a déjà passé deux tours en simple à l’Open d’Australie et qu’il défiera Carlos Alcaraz ce vendredi sur la Rod Laver Arena, le Français n’a pas laissé son parte­naire de double, son compa­triote Lucas Sanchez, avec qui il s’est imposé en trois sets face à la paire austra­lienne Sweeny – Bolt : 6–4, 3–6, 6–3.

Mais ce ce n’est pas vrai­ment le score du match qui a retenu l’at­ten­tion des obser­va­teurs. Après un retour manqué dans le deuxième set, le 37e mondial s’est emporté en balan­çant violem­ment sa raquette en l’air, laquelle a terminé sa course contre une caméra. 

Un geste dange­reux qui ne devrait rien arranger à la répu­ta­tion déjà sulfu­reuse de Moutet. 

À moins de 24 heures d’un duel attendu face au numéro 1 mondial, le Français devra impé­ra­ti­ve­ment cana­liser ses nerfs s’il veut exister sur le court.

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 13:25

Article précédent
Magnus Norman (coach de Stan Wawrinka, tombeur du Français Arthur Gea) : « À la fin du match, lui et son équipe ont été super. Ils sont venus nous féliciter »
Article suivant
Le Français Arthur Gea sur Stan Wawrinka, qui l’a battu en cinq sets : « J’ai quand même été surpris de son état physique »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.