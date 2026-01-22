Corentin Moutet fait encore des siennes !

S’il a déjà passé deux tours en simple à l’Open d’Australie et qu’il défiera Carlos Alcaraz ce vendredi sur la Rod Laver Arena, le Français n’a pas laissé son parte­naire de double, son compa­triote Lucas Sanchez, avec qui il s’est imposé en trois sets face à la paire austra­lienne Sweeny – Bolt : 6–4, 3–6, 6–3.

Mais ce ce n’est pas vrai­ment le score du match qui a retenu l’at­ten­tion des obser­va­teurs. Après un retour manqué dans le deuxième set, le 37e mondial s’est emporté en balan­çant violem­ment sa raquette en l’air, laquelle a terminé sa course contre une caméra.

Un geste dange­reux qui ne devrait rien arranger à la répu­ta­tion déjà sulfu­reuse de Moutet.

🤯💣 ¡Liada gordí­sima del próximo rival de Alcaraz !



🤬 Corentin Moutet juega dobles en este #AusOpen y lanzó su raqueta 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑨 𝑳𝑨 𝑪Á𝑴𝑨𝑹𝑨 de pura frus­tra­ción



📺 Todo el #AO2026, en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/iwxLZzWfNW — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 22, 2026

À moins de 24 heures d’un duel attendu face au numéro 1 mondial, le Français devra impé­ra­ti­ve­ment cana­liser ses nerfs s’il veut exister sur le court.