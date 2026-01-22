Corentin Moutet fait encore des siennes !
S’il a déjà passé deux tours en simple à l’Open d’Australie et qu’il défiera Carlos Alcaraz ce vendredi sur la Rod Laver Arena, le Français n’a pas laissé son partenaire de double, son compatriote Lucas Sanchez, avec qui il s’est imposé en trois sets face à la paire australienne Sweeny – Bolt : 6–4, 3–6, 6–3.
Mais ce ce n’est pas vraiment le score du match qui a retenu l’attention des observateurs. Après un retour manqué dans le deuxième set, le 37e mondial s’est emporté en balançant violemment sa raquette en l’air, laquelle a terminé sa course contre une caméra.
Un geste dangereux qui ne devrait rien arranger à la réputation déjà sulfureuse de Moutet.
🤯💣 ¡Liada gordísima del próximo rival de Alcaraz !— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 22, 2026
🤬 Corentin Moutet juega dobles en este #AusOpen y lanzó su raqueta 𝑪𝑶𝑵𝑻𝑹𝑨 𝑳𝑨 𝑪Á𝑴𝑨𝑹𝑨 de pura frustración
📺 Todo el #AO2026, en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/iwxLZzWfNW
À moins de 24 heures d’un duel attendu face au numéro 1 mondial, le Français devra impérativement canaliser ses nerfs s’il veut exister sur le court.
