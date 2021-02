Plus que deux petits jours à patien­ter avant le début de l’Open Sud de France, ce lun­di. Avec un pla­teau superbe et des affiches déjà rele­vées pour le 1er tour, le tour­noi mont­pel­lié­rain pro­met du grand spec­tacle. Ne serait‐ce qu’au niveau des noms ali­gnés sur le court. A com­men­cer par l’an­cien numé­ro un mon­dial Andy Murray.

Présent à Montpellier pour son retour sur le cir­cuit ATP, on a déjà pu aper­ce­voir l’Ecossais à l’en­traî­ne­ment ce same­di, avec nul autre que Lucas Pouille. Pour une oppo­si­tion qui fleure bon la nos­tal­gie, entre les anciens numé­ro un et dix mon­diaux. Sans comp­ter que le Britannique ne semble avoir rien per­du de sa légen­daire claque en ser­vice, mal­gré ses nom­breux pépins phy­siques ces der­nières années. On vous laisse profiter.