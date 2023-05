C’est LE premier tour à retenir du Masters 1000 de Rome.

Deux joueurs expé­ri­mentés et en mauvais termes vont s’af­fronter dès mercredi au Foro Italico : Andy Murray et Fabio Fognini. Leur dernière oppo­si­tion lors du Masters 1000 de Shanghai en 2019 avait été électrique.

« Ferme‐là », avait notam­ment lâché l’Italien en réponse à l’an­cien numéro 1 mondial qui l’ac­cu­sait de toujours être « en train de se plaindre ».

Dans son livre, Fognini s’était exprimé avec honnê­teté sur sa rela­tion avec le Britannique : « Moi et Murray ne nous sommes jamais entendus. Nous sommes deux têtes brûlées et nous perdons notre sang‐froid assez rapi­de­ment. Quand nous sommes sur le terrain, nous nous mépri­sons. Il était arro­gant depuis son plus jeune âge. »

Pour le moment, les deux hommes affichent un bilan de 4–4 aux bilan des confron­ta­tions. L’un des deux prendra l’avan­tage mercredi… La bataille s’an­nonce rude.