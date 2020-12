Taking a look at Andy Murray controlling the amount of racket drop with each varying ball. 🎾⠀

⠀

Key to great control on a two hander 🔑 ⠀

Video Credit : @batenniscom 🙌🏼⠀

⠀#TennisDrills #TennisPro #tennislesson #Joelmyerstennis #tennis #tenis ⠀ pic.twitter.com/XGPyDcAwMb