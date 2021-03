Lorenzo Musetti est un joueur magni­fique à voir jouer. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’a que 19 ans, et un très bel avenir pour lui. Il aura l’oc­ca­sion de nous régaler pendant de nombreuses années. Et il a déjà commencé…Malgré sa défaite cette nuit face à Stefanos Tsitsipas à Acapulco, l’Italien a gratifié le public de superbes points. Au programme : un tweener, une belle course vers l’avant et un touché magnifique.

Tsitsipas devuelve a la realidad a Lorenzo Musetti para meterse en la final del #AMT2021 (6–1 6–3).



Dos cosas :



1. Qué bonito suena el #tenis en un estadio con público.

2. Me encanta ver tanto talento junto en una pista…



📽️ @tennistv pic.twitter.com/pUvvR77Bcy https://t.co/3PV2AkK9Dt — Xavi Gassó (@XaviGasso) March 20, 2021