Alors que le ciel commen­çait à s’as­som­brir à Paris, le match entre Lorenzo Musetti et Daniel Elahi Galan, s’est inter­rompu à cause de la pluie, dans le troi­sième et dernier set du match (6−4, 6–0, 6–4).

Lors de cet épisode, l’Italien a fait parler toute sa classe, en invi­tant une ramas­seuse de balles à s’abriter sous son parapluie.

#RolandGarros | ☔️ Lorenzo Musetti le gent­leman



🤝 Le beau geste de l’Italien, qui invite la ramas­seuse de balles à s’as­seoir à ses côtés pendant l’in­ter­rup­tion pluvieuse. Il remporte son match dans la foulée !



— fran­cetv­sport (@francetvsport) May 28, 2025

Un geste qui n’est pas sans rappeler Novak Djokovic qui avait fait de même à Roland‐Garros, en 2014.

La classe.