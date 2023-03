Les premières images concer­nant Rafael Nadal sur un court circulent. Et elles sont « hallu­ci­nantes ». En effet, il y a une petite éter­nité où l’on a pas vu le joueur espa­gnol aussi posé et lent. Sa réédu­ca­tion pour­suit donc son cours mais d’ha­bi­tude quand il revient sur un court c’est pour vrai­ment frapper la balle.

Là, on est clai­re­ment dans un retour progressif et c’est surtout le contact balle qu’il recherche comme il l’a d’ailleurs expliqué.

Logiquement au fil des semaines, tout devrait rentrer dans l’ordre. On rappelle que son retour est programmé pour l’Open de Monte Carlo qui débutent le 8 Avril et que la bles­sure contracté à l’Open d’Australie est assez diffé­rente des précé­dentes (poignet, pied), elle affecte plus forte­ment son déplacement.