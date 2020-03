Rafael Nadal, qui avait déjà publié une lettre ouverte concernant son académie à Manacor, a réalisé une vidéo pour envoyer un message de soutien à son pays dans laquelle il se montre très affecté par la situation et la crise actuelle : « Ce sont des moments très compliqués pour nous tous. Cette situation nous accable et nous la prenons tous de la meilleure façon possible depuis notre domicile. Je veux envoyer un message de remerciement aux médecins, infirmiers, à l’ensemble du personnel sanitaire qui nous protège, à la police nationale, à la Guardia Civile, à l’armée, à tous ceux qui nous font nous sentir un peu plus en sécurité, ceux qui sont en première ligne et qui risquent d’attraper le virus. Ce sont nos héros. Je leur envoie mon admiration et mes remerciements. Je veux aussi envoyer un message de soutien à toutes les familles qui souffrent, à ceux et celles qui sont infectés et ceux qui sont morts du coronavirus. Il est difficile de dire quoi que ce soit en ces temps difficiles. Je peux seulement dire que nous sommes vraiment désolés et que nous espérons avancer le plus rapidement possible. Maintenant, il y a aussi des choses positives. Nous pouvons être un peuple uni, qui remplit tout ce qu’il doit accomplir et de nombreuses entreprises font preuve de solidarité. C’est en étant uni et en respectant les consignes pour rester à la maison qu’on y arrivera. Merci, on se reverra bientôt. »