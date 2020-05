La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Le Masters 1000 de Rome, qui aurait dû avoir lieu cette semaine, a été le théâtre de batailles épiques. En 2005, la finale entre Rafael Nadal et Guillermo Coria atteint des sommets pendant 5h14. L’Espagnol explose complètement après avoir gagné le Masters 1000 de Monte-Carlo et l’Argentin est à l’époque l’un des meilleurs joueurs sur terre battue après avoir été demi-finaliste en 2003 puis finaliste de Roland-Garros en 2004. Alors on vous propose de revoir les meilleurs moments de ce combat titanesque que le Majorquin remporte 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(8).