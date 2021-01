J‑2 avant l’ex­hi­bi­tion « A Day at the Drive » d’Adelaïde. L’occasion pour Rafa et son sparring‐partner Jannik Sinner, tous deux en lice aux côtés de Novak Djokovic et Dominic Thiem, de se remettre dans le rythme. Profitant de leur cré­neau d’en­traî­ne­ment libre à Adelaïde, on peut voir sur le compte Instagram du Piatti Tennis Center les deux joueurs échan­ger quelques coups de raquette – Sinner au fond du cour et Nadal à la volée. Un sec­teur du jeu dans lequel on sait le Majorquin excel­ler, et on peut vite voir qu’il n’a rien per­du de sa célèbre patte gauche.

Après ses récentes décla­ra­tions aux médias, le « Taureau de Manacor » se recentre sur l’es­sen­tiel : le jeu.