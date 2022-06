Chaque jour compte pour Rafael Nadal. Il a donc réalisé sa première séance de radio­fré­quence sur les nerfs de son pied gauche à Barcelone avant de prendre l’avion pour Majorque.

C’est à l’aé­ro­port qu’on a pu aper­ce­voir celui qui a gagné 22 tour­nois du Grand Chelem en béquilles. Il en a profité pour rassurer ses fans : « Là, je ne peux pas vous dire si cela a été effi­cace mais nous le saurons dans quelques jours. »

On rappelle que Rafa a joué à Roland‐Garros avec son pied complè­te­ment anes­thésié grâce à des infil­tra­tions, un trai­te­ment qu’il ne veut plus subir. Cette première séance de radio­fré­quence est donc impor­tante pour la suite de sa saison et dans l’op­tique d’une possible parti­ci­pa­tion à Wimbledon.