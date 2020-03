En raison de la suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, c’est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments des dernières années et des points que l’on a tous en tête tant par le côté spectaculaire que symbolique.

L’année 2011 marque l’avènement du « cosmique tennis » de Novak Djokovic. Après avoir triomphé à l’Open d’Australie et à Wimbledon, le Serbe s’impose à l’US Open. Dans cette finale l’opposant à Rafael Nadal, le Djoker remporte sans doute l’un des plus beaux points de ces dernières années : installé sur sa ligne, il distribue et se heurte à l’Espagnol qui est héroïque en défense mais il le fait céder sur un ultime revers décroisé. Un échange monstrueux et d’une rare intensité.