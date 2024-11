Forcément quelques anciens dossiers sont entrain de sortir ou d’être à nouveau publier sur les réseaux sociaux. Celui de Rafael Nadal faisant semblant de ne pas être « lui » est assez bluf­fant. Rafa a de vrai talent d’ac­teurs, en même temps il joue son propre person­nage. Cette vidéo est à consommer sans modération.

When Rafa Nadal gave one of the best acting perfor­mances I’ve ever seen preten­ding not to be himself pic.twitter.com/yhm7tGJOnB