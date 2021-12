À 10 jours seule­ment de son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion du Mubadala World Tennis Championship, une exhi­bi­tion orga­nisée à Abu Dhabi, Rafael Nadal est apparu ce mardi à l’en­traî­ne­ment sous le soleil de Manacor.

Et à en croire les premières images, Rafa semble en très grande forme après des semaines de prépa­ra­tion et d’en­traî­ne­ment depuis la guérison de son pied. Aérien, le Majorquin semble tennis­ti­que­ment et physi­que­ment prêt pour faire son comeback.