Rafael Nadal est de retour à l’en­traî­ne­ment depuis quelques semaines et commencent enfin à monter en inten­sité comme on a pu le voir sur les dernières vidéos.

Le Majorquin n’a pas déroger à la règle hier et était bien présent à son académie pour une série de coup droit de plus en plus intense et puissant.

On a même pu aper­ce­voir le retour du fameux « Banana shot » qui nous avait tant manqué…

Ca commence à envoyer du lourd, sera t‑il prêt pour l’Open d’Australie tel est la question…