Nadal envoie les jeunes au tapis à l’entraînement

Rafael Nadal n’est pas du genre à se ménager à l’en­traî­ne­ment, et ce même s’il affronte un adver­saire beau­coup moins fort et plus jeune.

À seule­ment quelques jours de son retour sur les courts prévu la semaine prochaine sur le Masters 1000 de Montréal, l’Espagnol en a fait voir de toutes couleurs ce jeudi au Paraguayen Dani Vallejo (18 ans et 971e mondial). Ce dernier, sur une belle amortie de Rafa, s’est même litté­ra­le­ment écroulé.

Rafa playing with Dani Vallejo pic.twitter.com/OrDy5JEAr9 — Not Rafael Nadal 🇫🇷🇺🇸 (@RaphaelDabadie) August 4, 2022

Afin de se rassurer, le jeune Dani doit sûre­ment se dire qu’il n’est pas le premier à subir un tel sort et certai­ne­ment pas le dernier…