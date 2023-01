Alors que Rafael Nadal a été éliminé de la United Cup avec l’Espagne et que Félix Auger‐Aliassime a été battu d’en­trée sur l’ATP 250 d’Adélaide, les deux hommes n’ont pas perdu de temps pour s’en­voler direc­tion Melbourne afin de préparer d’ores et déjà l’Open d’Australie qui débu­tera le 16 janvier prochain.

En recherche de confiance et de rythme en ce début de saison, les deux hommes se sont donc entraînés ensemble ce jeudi sur la Rod Laver Arena. Et pour notre plus grand plaisir, des caméras se sont intro­duites lors de cet entraî­ne­ment où une ambiance parti­cu­liè­re­ment sérieuse régnait.

Des images de plus en plus rares et qui nous permettent de nous impré­gner des sessions d’en­traî­ne­ment des cham­pions comme si nous étions sur place.