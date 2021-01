En ce début d’année 2021, les fans de tennis sont gâtés. La saison a démarré et la Rafa Nadal Academy nous offrent les meilleurs échanges entre le maître des lieux et son compatriote Roberto Bautista Agut. Le deuxième point du jour est monstrueux : il est long, coups droits, revers, amorties, slices : tout y est. Et c’est Bautista Agut qui tire cette fois son épingle du jeu…Avec une vision aussi proche du court, c’est un régal.