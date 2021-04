Comme un vrai supporter, Rafael Nadal est affecté par les perfor­mances de son équipe de foot­ball préférée : le Real Madrid. À l’en­traî­ne­ment avant sa finale contre Stefanos Tsitsipas, Rafa a parlé de la contre‐performance de son club samedi soir. « Deux points de plus de perdus », lui dit l’ar­bitre Mohamed Lahyani. « Un désastre, un désastre. C’est fini pour la Liga », s’exas­père Nadal. Et quand Lahyani évoque la néces­sité de recruter un nouvel atta­quant, Rafa répond : « Et plein d’autres choses ».

Le Real Madrid est 2ème du cham­pionnat espa­gnol et en demi‐finales de la Ligue des cham­pions. Un « désastre », pour l’homme aux 12 titres à Barcelone ! Une nouvelle preuve de son niveau d’exigence…