La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Alors que la finale du Masters 1000 de Rome aurait dû se tenir ce dimanche, on vous propose de voir ou revoir la finale de l’édition 2006. Cette année-là, Rafael Nadal (tenant du titre) affronte Roger Federer qui vise toujours un premier trophée dans la ville éternelle. Le duel va tenir toutes ses promesses puisque pendant plus de cinq heures (5h05), le Suisse et l’Espagnol vont offrir un spectacle dantesque. Le Bâlois échoue au cinquième set après s’être procuré deux balles match dans cette ultime manche (6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6). Il s’agit du « Fedal » le plus disputé et intense sur terre battue.