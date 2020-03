En raison de la suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, c’est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments des dernières années et des points que l’on a tous en tête tant par le côté spectaculaire que symbolique.

Avant le point sensationnel remporté par Roger Federer face à Rafael Nadal lors de la finale de l’Open d’Australie 2017 qui a tout changé dans le cinquième set, le Suisse et l’Espagnol avaient offert une finale somptueuse en 2009 à Melbourne. Six mois après la finale de Wimbledon 2008 que de nombreux observateurs qualifient de « match du siècle », les deux rivaux se retrouvent à Melbourne pour un match d’une énorme intensité. Le point est presque identique à 2017 mais cette fois, le Majorquin le remporte avant de soulever le trophée.