« L’objectif est de prolonger ma carrière », décla­rait Rafael Nadal pour justi­fier ses forfaits à Wimbledon et aux Jeux Olympiques. Une possible bles­sure à la cheville contractée pendant Roland‐Garros, et en demi‐finale contre Novak Djokovic était évoquée par certains obser­va­teurs. Finalement, Rafa est bien en jambes, déjà à l’en­traî­ne­ment, sur dur, au sein de son académie.

L’Espagnol a donc déjà entamé une prépa­ra­tion de deux mois jusqu’à l’US Open, qu’il a déjà gagné 4 fois. Nadal fait des choix de plus en plus forts dans sa quête de titres majeurs. Il aura l’oc­ca­sion de décro­cher son 21e Grand Chelem à New‐York, où les 3 géants seront peut‐être à égalité en cas de victoire de Novak Djokovic à Wimbledon…