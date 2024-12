Présent en Arabie Saoudite pour le Masters Next Gen, Rafael Nadal qui a signé un très gros contrat avec la fédé­ra­tion de tennis a donc rempli son rôle d’ambassadeur.

C’est lui qui a remis le trophée au vain­queur le Brésilien Joao Fonseca. C’est lui aussi qui a multi­plié les opéra­tions de communication.

Stepping on a clay court for a tennis lesson takes on a whole different meaning when @RafaelNadal is your coach… 🤩



🎥: Saudi Tennis Federation pic.twitter.com/fhZz8vgJ8e