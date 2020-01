Rafael Nadal et Dominic Thiem ont livré un énorme combat en quarts de finale de l’Open d’Australie. Une rencontre au cours de laquelle l’Espagnol s’est un peu énervé auprès de l’arbitre française de la rencontre à la suite d’un avertissement reçu à 3-2 en sa faveur à l’entame du deuxième set. Un avertissement qui est intervenu à la suite d’un très long échange et le Majorquin a pris un peu plus de temps. Le numéro 1 mondial n’a pas aimé la sanction : « Vous me mettez un avertissement après un tel échange ? Vous n’aimez pas le bon tennis ! »