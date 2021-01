On l’a­vait très peu vu ces der­nières semaines, enfer­mé dans sa chambre d’hô­tel le temps de sa mise en qua­ran­taine. Mais ça y est, Kei Nishikori est bel et bien de retour sur les courts. Et il ne fait pas sem­blant, comme on peut le voir sur cette vidéo pos­tée sur son compte Twitter. A l’en­traî­ne­ment avec Alexander Zverev, l’in­fa­ti­gable Japonais se règle en fond de court face à l’Allemand. Véritable monstre de régu­la­ri­té, il fau­dra comme tou­jours comp­ter sur lui à Melbourne.