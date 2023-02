Si certains en doutaient encore, Novak Djokovic a la coeur sur la main.

Entre ses diffé­rentes fonda­tions pour lutter contre la pauvreté en Serbie et ses nombreux dons pour soutenir certaines parties du monde en détresse, le Serbe a toujours été très soucieux du sort de ses pairs et n’a jamais hésité à mettre la main à la poche.

Il l’a une nouvelle fois prouvé de manière plus modeste et plus intime récem­ment en donnant une pièce à un mendiant dans une rue en Serbie alors qu’il se prome­nait avec sa femme, Jelena.

Une séquence filmée à l’im­pro­viste par un vidéaste amateur qui avait mani­fes­te­ment reconnu le numéro un mondial bien avant qu’il ne se décide de faire ce geste.