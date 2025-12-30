On le sait, la Serbie est une vraie terre de basket.
Dans cette séquence, qui a peut‐être été répétée plusieurs fois avant d’être enregistrée et postée sur les réseaux sociaux, un certain Novak Djokovic confirme que cette discipline fait partie de la culture de son pays.
Novak Djokovic doing his best Stephen Curry impression. 🏀🔥pic.twitter.com/yrxRALawvr— Danny (@DjokovicFan_) December 30, 2025
Au‐delà de sa réussite, on peut quand même constater que Nole répète le geste de façon identique à chaque fois, un peu comme des gammes au tennis avec la même précision et la même application.
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 08:45