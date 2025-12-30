AccueilInsoliteNovak Djokovic en mode Stephen Curry, ça pique !
InsoliteVidéos

Novak Djokovic en mode Stephen Curry, ça pique !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1040

On le sait, la Serbie est une vraie terre de basket. 

Dans cette séquence, qui a peut‐être été répétée plusieurs fois avant d’être enre­gis­trée et postée sur les réseaux sociaux, un certain Novak Djokovic confirme que cette disci­pline fait partie de la culture de son pays.

Au‐delà de sa réus­site, on peut quand même constater que Nole répète le geste de façon iden­tique à chaque fois, un peu comme des gammes au tennis avec la même préci­sion et la même application.

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 08:45

Article précédent
Nouveau coup dur pour Loïs Boisson : « Je ne serai pas prête à temps »
Article suivant
Sabalenka, battue par Kyrgios : « Je ne comprends pas comment on peut trouver à redire à ce match. Je pense avoir très bien joué, c’était un match palpi­tant… pas 6–0, 6–0 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.