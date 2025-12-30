On le sait, la Serbie est une vraie terre de basket.

Dans cette séquence, qui a peut‐être été répétée plusieurs fois avant d’être enre­gis­trée et postée sur les réseaux sociaux, un certain Novak Djokovic confirme que cette disci­pline fait partie de la culture de son pays.

Novak Djokovic doing his best Stephen Curry impres­sion. 🏀🔥pic.twitter.com/yrxRALawvr — Danny (@DjokovicFan_) December 30, 2025

Au‐delà de sa réus­site, on peut quand même constater que Nole répète le geste de façon iden­tique à chaque fois, un peu comme des gammes au tennis avec la même préci­sion et la même application.