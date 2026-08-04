Depuis plusieurs jours, Novak Djokovic profitait de quelques jours de vacances entre sa Serbie natale et le Monténégro, au point que certains supporters commençaient à se demander quand il reprendrait enfin le chemin de l’entraînement.
Le Serbe, qui a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal mais confirmé sa participation à Cincinnati, semblait prendre son temps avant de relancer sa préparation en vue de l’US Open.
De nouvelles images, diffusées sur les réseaux sociaux, ont finalement rassuré ses fans. Toujours au Monténégro, Djokovic apparaît de retour à la salle de sport, où il a entamé sa préparation physique.
Avant de retrouver les courts, l’ancien numéro un mondial a choisi de privilégier le travail physique, une décision qui paraît logique à l’approche de ses 40 ans et dans l’optique d’aborder la dernière ligne droite de la saison dans les meilleures conditions.
Publié le mardi 4 août 2026 à 17:57