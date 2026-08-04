Depuis plusieurs jours, Novak Djokovic profi­tait de quelques jours de vacances entre sa Serbie natale et le Monténégro, au point que certains suppor­ters commen­çaient à se demander quand il repren­drait enfin le chemin de l’entraînement.

Le Serbe, qui a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal mais confirmé sa parti­ci­pa­tion à Cincinnati, semblait prendre son temps avant de relancer sa prépa­ra­tion en vue de l’US Open.

De nouvelles images, diffu­sées sur les réseaux sociaux, ont fina­le­ment rassuré ses fans. Toujours au Monténégro, Djokovic appa­raît de retour à la salle de sport, où il a entamé sa prépa­ra­tion physique.

Avant de retrouver les courts, l’an­cien numéro un mondial a choisi de privi­lé­gier le travail physique, une déci­sion qui paraît logique à l’ap­proche de ses 40 ans et dans l’op­tique d’aborder la dernière ligne droite de la saison dans les meilleures conditions.