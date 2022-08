Novak Djokovic ne lâche absolument rien

À exac­te­ment une semaine du début de l’US Open (du 29 août au 11 septembre), tournoi du Grand Chelem sur lequel il n’est toujours pas admis à cause de son statut de non‐vacciné contre le Covid, Novak Djokovic continue de crava­cher à l’en­traî­ne­ment comme si de rien n’était.

Le récent vain­queur de Wimbledon continue donc de s’en­traîner au sein de l’aca­démie de son compa­triote et ami Janko Tipserevic dans l’es­poir d’être fina­le­ment auto­risé à péné­trer sur le terri­toire améri­cain au tout dernier moment.

Et c’est aussi cela la force des vrais cham­pions. Même lors­qu’il n’y a presque plus aucun espoir et que 99% des gens se seraient déjà rési­gnés dans cette situa­tion, Nole, lui, continue de s’ac­cro­cher, tant bien que mal.