« Pour être honnête, le Hawk‐Eye, c’est simple, je n’y crois pas. En fait, j’ai le senti­ment que quelques fois il y a des erreurs mais bon on doit faire avec », avait lâché Jelena Ostapenko après une victoire contre Coco Gauff lors de l’Open d’Australie 2023.

Deux ans plus tard, la Lettone n’est visi­ble­ment toujours pas convaincue par cette technologie.

Si elle a large­ment dominé Jasmine Paolini en huitièmes de finale du WTA 1000 de Doha (6−2, 6–2), la 37e joueuse mondiale a été aperçue en pleine conver­sa­tion avec… la caméra Hawk‐eye.

