Aucun doute, Benoit Paire ne laisse personne insensible. L’Avignonnais, qui avait craqué et insulté un spectateur lors de sa demi-finale, plaît au public tant il est spectaculaire et aime amuser la galerie. Samedi, le Tricolore a confirmé qu’il avait été adopté par le public néo-zélandais car après sa défaite en finale face à Ugo Humbert, un spectateur lui a offert une bière. Idéal pour se consoler.

« J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Auckland, j’ai toujours aimé ce tournoi. Voir les gens profiter de la vie c’est ce que j’aime, a expliqué le Tricolore au journal L’Equipe. Ils étaient là en train de boire des bières, du champagne, du vin pendant tout le match et ils profitaient. Je trouve ça fabuleux. C’était plein depuis le début de la semaine, c’est très rare sur le circuit. »

Loses an epic final. Gets a beer from the crowd 😅

You’ve earned it, @benoitpaire ! @ASB_Classic | #ASBClassic pic.twitter.com/9MXXvNSOcX

— ATP Tour (@atptour) January 18, 2020