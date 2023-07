Certaines images ne trompent pas.

Alors que la réali­sa­tion sur les tour­nois de tennis s’at­tarde de plus en plus sur les gradins et les proches des joueurs, celle de Wimbledon, lors du duel entre Stefanos Tsitsipas et Andy Murray ce jeudi soir sur le Centre Court, s’est arrêtée pendant quelques secondes sur le clan du Grec.

Une box bien fournie avec notam­ment la présence de la petite amie de Stefanos, l’Espagnole Paula Badosa, de son frère, Petros, ainsi que de l’iné­vi­table Apostolos Tsitsipas, père et entraî­neur du fiston depuis le plus jeune âge.

Sauf que l’am­biance au sein de cette box semble avoir pris un petit coup dans l’aile si l’on se fie à cette séquence où on peut voir Apostolos se retourner en direc­tion de Badosa avant que celle‐ci ne le fusille du regard pendant plusieurs secondes…

not paula giving my man apo the side eye 😭 pic.twitter.com/rZejeVIIXs — mimi🧍🏻‍♀️| rafa is the goat ⁵⁵⁴ (@rafastefbaes) July 6, 2023

Ambiance…