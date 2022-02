Alors qu’il doit norma­le­ment s’ex­primer dans les prochains jours à propos de ses mésa­ven­tures austra­liennes, Novak Djokovic continue de se main­tenir en forme au sein de ses propres instal­la­tions à Belgrade. Et d’après une récente vidéo postée, le numéro 1 mondial est en grande forme.

En effet, s’amu­sant et dansant sur un tapis de course, Nole s’est tapé un vrai fou rire. Si l’on ne sait pas vrai­ment de quoi il s’agit, force est de constater qu’il semble avoir oublié l’épi­sode austra­lien et qu’il est désor­mais concentré sur ses prochains objec­tifs : le tournoi de Dubai du 21 au 26 février et le Masters 1000 d’Indian Wells (du 10 au 20 mars) sur lequel il demeure toujours inscrit malgré l’incertitude concer­nant les restric­tions vaccinales.