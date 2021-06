Roger Federer a côté de ses pompes, Rafael Nadal, forfait à Wimbledon et aux Jeux Olympiques, Novak Djokovic compte les « points » et se prépare dans la joie et la bonne humeur à Majorque. Son acco­lade avec son coach Goran Ivanisevic en dit long sur le climat qu’il règne autour du cham­pion serbe. Evidemment le Serbe est le favori à Londres d’au­tant qu’il reste sur deux titres consé­cu­tifs où il a démontré que son jeu était tout à fait adapté à cette surface, ce n’est pas pour rien qu’il est désigné comme le meilleur « retour­neur » du monde.