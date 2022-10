Alors qu’il enchaîne les frasques et les décep­tions ces derniers mois (173e mondial cette semaine), Benoit Paire, qui a récem­ment décidé de faire une pause avec le circuit, a été aperçu ce vendredi à la Rafa Nadal Academy en train de s’en­traîner avec un jeune pensionnaire.

Une déci­sion qui a du sens étant donné que l’Avignonnais est en grande diffi­culté avec son tennis et qu’il pour­rait éven­tuel­le­ment trouver certaines réponses dans un lieu connu et réputé pour le travail et la concentration.

Regardez qui s’en­traîne, aujourd’hui, à la Rafa Nadal Academy ? Le Real GOAT en personne.



🎥 IG/eloi_rll pic.twitter.com/6RZfPGJ8Q0 — Tennis Legend (@TennisLegende) October 14, 2022

Espérons que cette expé­rience pourra lui servir afin d’aborder les prochaines échéances avec plus de séré­nité et de détermination.