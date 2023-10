Un inci­dent extrê­me­ment rare s’est produit au dernier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Shanghaï !

Alors qu’il venait de manquer une balle de match contre l’Italien Stefano Napolitano (253e), à 6–5 en sa faveur dans le tie‐break du deuxième set, l’Australien Marc Polmans a perdu ses nerfs et balancé une balle… en pleine tête de l’ar­bitre ! Ce dernier a même failli tomber de sa chaise.

Si le geste n’est pas forcé­ment inten­tionnel, le 140e mondial a évidem­ment et logi­que­ment été disqualifié.

Here’s a video of the Marc Polmans Incident…



Just a wild turn of events to say the least pic.twitter.com/pv9l5sajwq