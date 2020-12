À quelques semaines de reprendre la compétition (surement lors du tournoi de Delray Beach organisé début janvier), Lucas Pouille et Ugo Humbert, tous les deux coachés par des membres de la All In Tennis Academy, travaillent d’arrache-pied au sein de l’académie fondée par Thierry Ascione, le nouveau coach de Lucas.

Après les revers ce lundi, le Nordiste envoie du lourd en coup-droit :