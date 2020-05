En ce 8 mai, ce n’est pas un mais une compilation des plus beaux points de Benoit Paire que l’on vous propose pour fêter ses 31 ans. L’Avignonnais est clairement l’un des joueurs les plus spectaculaires et il régale presque à chacune de ses sorties. Lors du deuxième tour du Rolex Paris Masters de 2015, il avait réussi l’une des plus belles volées amorties des dernières années face à Gilles Simon. Le ralenti magnifie encore plus son geste. Un véritable plaisir pour les yeux…

L'incontro perfetto di Benoit Paire



"Lui è pronto a prendere quella maledetta palla, a gettarla di là, ovunque, l’importante è prenderla, non farla cadere. Perché farla cadere ora è la vita o la morte. Valicare quel confine è questione di tutto"



Happy #Birthday Benoit❗

3️⃣1️⃣ 🎂 pic.twitter.com/r2gnIPwTQM — Tennispotting (@tennispotting) May 8, 2020