On y est, ou presque ! Le Maestro est bien de retour sur les terrains de tennis. Son entrée en lice à Doha contre Jeremy Chardy ou Daniel Evans sera l’évé­ne­ment de ce début de mois de mars et même de ce début d’année tennis­tique. Plus d’un an après son dernier match offi­ciel (c’était en demi‐finales de l’Open d’Australie, défaite en trois sets face à Djokovic), le Maestro Suisse est bien au Qatar où il se prépare pour l’ATP 250. On peut voir ci‐dessous une séquence de ses premiers pas sur le bitume de Doha :

أولى تدريبات روجر فيدرير في الدوحة pic.twitter.com/vaWm5qm9mW — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) March 6, 2021