Novak Djokovic va encore donner du grain à moudre à ses détracteurs.
Alors qu’il mène actuellement deux manches à rien face à Joao Fonseca au troisième tour de Roland‐Garros, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, qui était en train de faire le tri dans ses raquettes debout devant son banc, a directement et sèchement interpellé le caméraman pour lui donner de reculer.
Novak Djokovic asks the camera ‘can you come more in my face, for god sake give me some space’ #RolandGarros #Tennis pic.twitter.com/Olj91fWySy— RO Sport Memorabilia (@_ROMemorabilia_) May 29, 2026
« Tu peux te rapprocher un peu plus de mon visage ? Bon sang, laisse‐moi un peu d’espace ! », a lancé le Serbe, passablement irrité.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:53