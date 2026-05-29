Novak Djokovic va encore donner du grain à moudre à ses détracteurs.

Alors qu’il mène actuel­le­ment deux manches à rien face à Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, qui était en train de faire le tri dans ses raquettes debout devant son banc, a direc­te­ment et sèche­ment inter­pellé le camé­raman pour lui donner de reculer.

Novak Djokovic asks the camera ‘can you come more in my face, for god sake give me some space’ #RolandGarros #Tennis pic.twitter.com/Olj91fWySy — RO Sport Memorabilia (@_ROMemorabilia_) May 29, 2026

« Tu peux te rappro­cher un peu plus de mon visage ? Bon sang, laisse‐moi un peu d’es­pace ! », a lancé le Serbe, passa­ble­ment irrité.