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Quand Djokovic recadre sèche­ment un camé­raman lors de son match contre Fonseca : « Tu peux te rappro­cher un peu plus de mon visage ? Bon sang, laisse‐moi un peu d’espace ! »

Par
Thomas S
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Novak Djokovic va encore donner du grain à moudre à ses détracteurs.

Alors qu’il mène actuel­le­ment deux manches à rien face à Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, qui était en train de faire le tri dans ses raquettes debout devant son banc, a direc­te­ment et sèche­ment inter­pellé le camé­raman pour lui donner de reculer. 

« Tu peux te rappro­cher un peu plus de mon visage ? Bon sang, laisse‐moi un peu d’es­pace ! », a lancé le Serbe, passa­ble­ment irrité. 

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 17:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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