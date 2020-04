La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

L’Open d’Australie 2006 restera l’un des meilleurs souvenirs de la carrière de Fabrice Santoro puisqu’il y disputera son seul quart de finale en simple dans un tournoi du Grand Chelem. Sur son parcours, le Tricolore, alors 65e mondial, s’offre un succès de prestige sur Gaston Gaudio, le dixième mondial de l’époque, au troisième tour (6-3, 6-3, 5-7, 1-6, 6-4). Une rencontre où le Français et l’Argentin ont régalé le public à l’image de ce point où ils sont passés en mode exhibition : des tweeners, amortie, tout y passe. Et c’est un régal.