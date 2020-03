Depuis lundi 2 mars, Dominic Thiem est devenu le nouveau troisième joueur mondial en dépassant Roger Federer qui sera absent jusqu’à la mi-juin en raison d’une blessure au genou. La chaîne Tennis TV de l’ATP a décidé de publier une vidéo où le Big 3 est représenté des figurines et le Suisse est éjecté du podium par l’Autrichien. Pour les mauvaises langues, cette représentation peut donner l’impression que le Bâlois est jeté « aux oubliettes ».

There's a new man on the podium…😉

Congratulations @ThiemDomi on becoming World No.3 for the first time ! 👏 pic.twitter.com/W93EghBFTY

— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2020