Après son dernier match en carrière sur la Melbourne Arena où elle a été battue par Ons Jabeur (7-5, 3-6, 7-5), Caroline Wozniacki a reçu un hommage des joueuses du circuit dans une vidéo. Le papa de l’ancienne numéro 1 mondiale est venu sur le court pour prendre sa fille dans ses bras. Un moment de forte émotion. La Danoise avait déjà tenu à souligner l’importance de son père dans sa carrière : « Je pense que rester avec mon père comme coach a fait de moi la joueuse que je suis devenue. Si je n’avais pas été avec lui, je n’aurais pas pu être où je suis aujourd’hui. »

OK, we're not crying. You're crying.

(Truthfully..we're in tears 😭) #AO2020 | #AusOpen |@CaroWozniacki pic.twitter.com/5HIHkOmlFN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020