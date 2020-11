Après le décès de la légende du football, Diego Armando Maradona, les hommages venant de tous les sports ne cessent de pleuvoir.

D’ailleurs, le compte Tennis TV a partagé une vidéo peu connue de Maradona jouant au tennis-ballon associé à un certain Lionel Messi lors d’un match exhibition face notamment à Carlos Tevez, autre footballeur argentin très connu. Des images rares et commentées comme si c’était la Coupe du Monde. La technique est au rendez-vous et c’est évidemment un vrai régal pour les yeux.