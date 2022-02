Les joueurs, fans ou simple obser­va­teurs de tennis ont tous été marqués d’une facon ou d’une autre par le gros pétage de plomb de Daniil Medvedev envers l’ar­bitre de chaise lors de sa demi‐finale remportée contre Stefanos Tsitsipas à l’Open d’Australie.

Illya Marchenko, actuel 164e joueur mondial et très actif sur les réseaux sociaux, s’est donc amusé à paro­dier le « Oh my god, you are so bad, man », du Russe avec un certain justi­cier masqué. On vous laisse découvrir…