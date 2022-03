En grande souf­france dans le premier set, Rafael Nadal a profité d’un temps mort médical pour enfin monter en puis­sance dans la deuxième manche.

Il a alors offert une bien plus grande résis­tance à Taylor Fritz. Il aurait même pu voire même dû recoller à un set partout. Il s’est procuré deux balles de break à 5–5.

Et il a aussi servi à 5–4 en sa faveur dans le tie‐break. Il avait fait la diffé­rence avec un énorme coup droit. Il aurait dû finir le point sur une volée tran­quille et facile pour lui. Mais l’Espagnol a confirmé qu’il n’était vrai­ment pas dans un bon jour en se trouant au moment le plus important.

Derrière, Fritz en a profité pour aller cher­cher son premier Masters 1000.