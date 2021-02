La demi‐finale oppo­sant Daniil Medvedev à Stefanos Tsitsipas s’an­nonce pas­sion­nante. Tennistiquement par­lant, bien sûr, mais aus­si pour l’at­mo­sphère élec­trique qui pour­rait régner sur le court. Rappelez‐vous en 2018, à Miami, après une défaite, le Grec avait insul­té Daniil de « russe de me… ». Medvedev, fou de rage, criait sur un Tsitsipas qui pré­fé­rait l’i­gno­rer. Le natif de Moscou lui deman­dait alors de le regar­der, avant que l’ar­bitre fran­çais Renaud Lichtenstein ne le calme. Stefanos en avait pro­fi­té pour filer en douce et évi­ter la colère de Daniil. On appren­dra plus tard que Medvedev avait cher­ché son homo­logue dans les ves­tiaires sans le trouver…

Daniil Medvedev pis­sed off — remix pic.twitter.com/d1QO8TtztE — matt (@daftjockey) February 18, 2021